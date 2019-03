Jémez: "Tengo dos pelotas y Remy es un mentiroso"

Paco Jémez dio una rueda de prensa previa al partido que Las Palmas recibirá al Valencia en Gran Canaria. Y poco tardó en tener que responder sobre la polémica de no contar con el máximo goleador del equipo amarillo, Remy, del que dijo ya no contar con él de cara a esta temporada y abrió la puerta a su salida.

La respuesta del entrenador hacia el francés no se hizo esperar: "Remy es un mentiroso", dijo al referirse al galo que, según el técnico, faltó dos veces consecutivas con tardanza a varias reuniones colectivas. "Tengo como todo el mundo: dos (pelotas)", dijo para empezar en una primera respuesta hacia el galo.

Aporta su versión

"No tenía pensado hablar de Remy, pero voy a dejar claro ese tema. Hemos tratado con más respeto que como él nos ha tratado a nosotros. Vendimos su salida como un tema deportivo, cuando no es así", explicó.

También habló sobre la poca puntualidad y la profesionalidad del delantero. "No llega una vez tarde, llega dos. Llega y no da ni las buenas tardes, ni se presenta, ni nada. En el campo le digo la primera vez que no voy a permitir esa manera de actuar. Pero en el hotel, en la cena, vuelve a llegar tarde, con treinta testigos. A partir de ahí que diga todas las mentiras que quiera. Yo no lo quiero tener aquí. Le deseo lo mejor en donde quiera que vaya", puntualiza.

Por otro lado pidió a la grada que ayude al equipo en estos momentos difíciles por los que pasa el equipo, ya que con su ayuda conseguirán buenos resultados: "Lo único que pido a la afición es que con su ayuda todo será más sencilla. Sin su ayuda, será más complicado. Sé que están sufriendo, como también lo están paciendo los jugadores y todos nosotros".