ENTRENÓ AL JUVENIL DE DIVISIÓN DE HONOR DEL CÓRDOBA

Javi Moreno se marcha del Córdoba Juvenil. En rueda de prensa, el que fuera delantero de Alavés, Milan y Atlético ha destapado las carencias de la infraestructura cordobesa y además ha criticado duramente a Jesús León, dueño de la entidad. "No me parece ético, no va de frente", afirma.