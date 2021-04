Que James Rodríguez estuvo a medio paso del Atlético en verano de 2019 es un hecho. Un hecho que el ahora jugador del Everton se ha encargado de confirmar en una entrevista en ESPN, en la cual ha confirmado que su llegada al Metropolitano era algo que estaba casi cerrado.

Pero no cerrado del todo, y James lo explica: "Jugué poco en el Real Madrid. Cuando decidí irme del Bayern de Múnich ya tenía algo con otro club, y estaba prácticamente hecho. Ese club era el Atlético... pero no me quisieron dejar ir".

"Hablé con Diego Simeone. Me dijo que era un jugador super importante y que con él podía jugar", prosigue James.

Además, deja un 'dardito' incluido en la entrevista: "Hay que preguntar a Florentino Pérez por qué no me dejó ir al Atlético. Esas cosas yo no las sé".

Al final, James salió en verano de 2020 rumbo al Everton de Ancelotti: "Si no llega a estar aquí Carlo yo no vengo. Lo digo de corazón. Él fue la prioridad por la que vine".

"Empecé a conocer el club, a los que trabajan aquí y también sus objetivos. Yo también quiero ganar", afirma.

"James sabe que con Zidane lo iba a tener complicado: "Con él no iba a jugar mucho. No fue un año bueno".