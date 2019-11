Después de ser noticia en redes por sus encuestas sobre las elecciones, y por su posible voto final en una imagen que posteriormente borró, Iker Casillas ha vuelto a usar el Twitter para hablar con claridad. El arquero de Móstoles ha mandado un mensaje al Balón de Oro para criticar los criterios para dar estos galardones individuales.

Van Dijk fue el mejor jugador para UEFA. Messi fue el mejor para FIFA. Imagina: Cristiano (méritos hace para ello) gana el BALÓN DE ORO, me parecería que las pautas que seguimos en el fútbol para dar premios no tiene mucha lógica, no? Reflexión de viernes. #FelizFinDeSemana