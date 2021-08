El que avisa no es traidor, e Ibai Llanos no parece serlo. El famoso 'streamer' ya avanzó este martes que hoy miércoles estaría en París para la presentación de Leo Messi en el PSG, y dijo que después habría una sorpresa. Las especulaciones no tardaron en llegar, y muchas acertaron: efectivamente, el joven acaba de anunciar que la primera entrevista a Messi tras su marcha del FC Barcelona se la hará él a través de su canal de Twitch.

"Messi vendrá a Twitch por primera vez en la historia. Vamos a tener una charla con él", ha escrito Llanos en Twitter hace apenas unos minutos. El mensaje, que acompaña con una foto de él mismo con la camiseta de Messi con el número 30 en el estadio parisino, ya ha causado gran expectación. "Lo tuyo es de coña", ha dicho algún tuitero, recordando que el propio Ibai había dicho hace unos días que era su deseo entrevistar al astro del fútbol internacional.

Ibai volverá a hacer historia, pues será la primera persona en charlar con Messi después de esta truculenta semana: primero su marcha entre lágrimas del Barça y después su llegada a París en apenas unas horas. Ya antes el 'streamer', en su programa 'Charlando tranquilamente', ha podido hablar con deportistas de la talla de Andrés Iniesta, Gerard Piqué, Sergio Ramos, Ronaldinho o Kun Agüero, pero también con personalidades como Ed Sheeran, Jhay Cortez o Jordi Évole, periodista y presentador de 'Lo de Évole' en laSexta; a cambio, Évole entrevistó en su programa a Ibai.

La relación entre Llanos y Messi ya es conocida. De hecho, el 'streamer' estuvo en la casa de Messi cuando este celebró la cena de despedida antes de marcharse a Barcelona. Una cena a la que acudieron, entre otros, el Kun Agüero -que fue quien llevó a Ibai, de sorpresa, a dicho evento-, Piqué, Jordi Alba o Busquets.

Esta será la primera entrevista oficial que conceda el futbolista argentino tras pasar a formar parte oficialmente del Paris Saint-Germain, toda una hazaña que contará de seguro con millones de seguidores que buscarán en esa conversación conocer más detalles del escabroso final de Messi con el Fútbol Club Barcelona, equipo y ciudad que todavía no parecen asumir que el que fuera uno de sus mejores futbolistas de la historia no volverá a pisar el Camp Nou como local.