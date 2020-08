En las últimas horas han aparecido innumerables rumores sobre el futuro de Leo Messi. Y en Inglaterra le ven en la Premier League... a las órdenes de Pep Guardiola en el Manchester City.

Su compañero de selección Gonzalo Higuaín no le aconseja que se marche al fútbol inglés. "Allí los defensas te 'cagan' a patadas y no se pitan como en España: pegan de lo lindo y son armarios. No sé cómo podría impactarle a Leo", afirma en una entrevista a 'Fox Sports'.

"Yo sufrí mucho en la liga inglesa. No logré adaptarme en seis meses. No tiene nada que ver con la Liga española", detalla el delantero, cuyo futuro podría estar en Estados Unidos.

"No sé qué puede estar pensando Leo Messi. Ojalá que decida lo que él sienta que le va a hacer feliz. Digan lo que digan. Eso es lo más importante en una decisión. Elegir lo que uno siente que le va a hacer feliz, no lo que al otro le va a hacer feliz", sentencia sobre el tema.

Lo cierto es que la posibilidad de que Messi se marcha del club zulgrana, tal y como adelantó Jota Jordi en 'El Chiringuito'. El argentino espera cambios estructurales en el equipo, en una semana en la que Quique Setién y Eric Abidal ya han sido fulminados.