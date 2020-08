Durante el cara a cara entre Josep Pedrerol y Quim Domènech en 'El Chiringuito', el segundo le pidió al presentador que aportase una solución al conflicto que yace en la Ciudad Condal desde hace una semana.

Con Leo Messi convencido de poner punto final a su trayectoria como culé, y con Josep María Bartomeu cerrado a dejar escapar a su estrella gratis, Pedrerol aportó un punto de vista distinto al entuerto basándose en el futuro a corto-medio plazo de la entidad blaugrana.

"La solución es decir: 'Messi, no te mueves'. De momento, tiene contrato, pero si llega una oferta, el Barça tiene la obligación de escucharla. Sin oferta, Bartomeu no debe sentarse con nadie para regalarle a Leo. Y si no hay oferta, que se quede, aguante y se ponga la camiseta del Barcelona una temporada más", señaló contundentemente el presentador.

La "tranquilidad" que le pide Josep al argentino radica en las elecciones que tendrán lugar el próximo año para la presidencia del club: "En marzo habrá elecciones, y en esa campaña electoral los candidatos deberán intentar convencer a Messi de que su proyecto es bueno. Quien consiga el apoyo de Messi, gana las elecciones".

"Con un nuevo proyecto, futuro y la ilusión de que Messi vuelve a ser feliz. El futuro es de Leo con el Barça. Messi, con cariño te lo digo: 'No te vayas, que volverás a ser feliz, que en Mánchester llueve todos los días'", zanjó.

Dejando atónitos a algunos de los presentes en plató, Cristóbal Soria rompió a aplaudir a Pedrerol, algo que el mismo explicó afirmando que se encontraba bien: "No estoy malo ni tengo fiebre, estoy aplaudiendo a Josep, que lo ha clavado".