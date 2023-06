Al juego endiablado del Manchester City se le ha añadido este año un jugador letal en ataque: Erling Haaland. El Bota de Oro tiene el desafío este fin de semana de marcar en su primera final de la Champions League. Será ante el Inter de Milán italiano en la ciudad de Estambul.

Haaland tiene una misión. Y está expectante y confiado: "Será especial. Siempre soñé con jugar la final de la Champions y será un honor jugar este partido. Hay un trabajo que hacer. Hemos hecho una temporada increíble, pero tenemos que terminarla de la mejor manera posible".

"Sé que todos vamos a darlo todo para ganar esta final, el Inter es un muy buen equipo y estamos emocionados de salir al campo", ha expresado el delantero noruego, que no consiguió marcar en la eliminatoria de semifinales ante el Real Madrid.

Sus números asustan: 52 goles entre todas las competiciones. "Estaba emocionado por el desafío, sabía que me unía a un equipo en el que tendría muchas oportunidades de marcar goles y causar impacto", ha dicho el que fuera atacante del Borussia Dortmund alemán.

La figura de Pep Guardiola

Haaland se ha rendido a su entrenador, Pep Guardiola, que aspira a su primer triplete desde que lo consiguiera con el FC Barcelona hace más de una década: "Pep, sus entrenadores y todo el personal detrás de escena hacen todo lo posible para ayudarnos a sacar la mejor versión de nosotros...".

"Tenía que adaptarme a un nuevo entrenador, nuevo personal, nuevos compañeros y entorno, pero siento que me he adaptado bien y he disfrutado cada minuto", ha sentenciado el noruego.

¿Cuándo se juega la final de la Champions?

El partido entre Manchester City e Inter de Milán se disputa este sábado a partir de las 21 horas en el Estadio Olímpico Atatürk de Estambul.