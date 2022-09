"Es como si fuera mi casa": así de atrevido se muestra Kylian Mbappé al hablar del Real Madrid en una entrevista en 'The New York Times'.

El delantero del PSG, sin que haya pasado una semana desde el cierre del mercado de fichajes que le podría haber llevado como agente libre al conjunto blanco, vuelve a abrir así la puerta a un futuro traspaso.

En 'El Chiringuito', analizando sus palabras, Guti se mostró muy contundente con el francés: "Solo ha dicho una verdad: el Madrid es el mejor club del mundo".

"Todo lo demás no se lo cree nadie. Lo tenía todo hecho y no ha venido", añadió el exjugador del Real Madrid, que aun así no descarta su futura incorporación: "Aquí quiero a los mejores".