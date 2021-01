Pep Guardiola está siendo protagonista en el Día de Reyes. El actual entrenador del Manchester City, y exjugador de Barça, Brescia y también de la selección española, habló en el documental 'Tócala otra vez, Pep', que emite una plataforma de vídeo bajo demanda.

Y ahí sacó a la luz un tema polémica que es su pasado en la Selección y el presente de la generación de los JJOO de 1992, que logró el oro en Barcelona.

Todo por un grupo de Whatsapp en el que están todos... menos él. Y no está, según Cañizares, por un motivo distinto al que Pep esgrime.

"Probablemente es el tipo más famoso ahora mismo y no está para chorradas. Estamos todos, menos uno", afirmó Cañizares en su momento.

Esto ha sido rebatido por Guardiola, responsabilizando de todo a Cañizares: "No me has invitado. No es que no quiera estar, es que me he enterado ahora".

"En Barcelona 92 formamos un grupo increíble. Sé que se reúnen por Whatsapp", dijo Pep.

Además, habló también de toda la polémica por su pasado en la Selección y su actual pensamiento político: "El gran Alfonso y Cañizares son muy críticos porque jugase con España, pero me lo pasé muy bien".

"Amo a Cataluña, es mi país, pero guardo un inmenso cariño a España", termina Guardiola.

Te puede interesar

Hay Guardiola para rato: "Pensé que me retiraría pronto, pero..."

Ibrahimovic, en estado puro: 'palo' a Guardiola y deja a Messi y Cristiano fuera de su once ideal

Pep Guardiola, fuera de sí: acalorada discusión con el cuarto árbitro y agarrón del cartelón