El Athletic Club se ha llevado el primer título de 2021 en el fútbol masculino en España. Los vascos derrotaron al Barça por 2-3 en una final que se fue a la prórroga y que decidió Williams con un golazo espectacular. Messi, expulsado con roja directa por agredir a Villalibre.

El guion se salió del que muchos se imaginaban a priori. Se alejó, mucho, de lo esperado. No porque Messi no estuviera, que estuvo, sino porque el Athletic le quitó el cuero al Barça. Los culés, incómodos, no encontraban su fútbol ante un rival que corría y que corría, y que con el balón ponía calma.

Tanta calma que el encuentro tenía poco ritmo. Por la velocidad del juego en sí y por la línea de presión de un Barça que lejos de ir a morder prefería guardar la ropa. En estático, los culés se organizaban y el Athletic no encontraba la forma de llegar al arco de Ter Stegen.

Con todo, De Marcos la tuvo en primera instancia, con un tiro potente que el arquero alemán desvió a saque de esquina. Y es que, si alguien se merecía marcar, entendiendo esto como una victoria por puntos en el mundo del boxeo, era el Athletic.

Griezmann, doblete en la final

Y marcó, pero después, justo después, de que Antoine Griezmann abriera la lata. La jugada, marca de la casa. Messi para Jordi Alba y devolución al corazón del área, pero no fue el argentino sino el galo el que empaló a la red de Unai Simón. Acto seguido, gol de De Marcos y 1-1. Resultado con el que se llegaría al descanso.

Tras él, el VAR entró en acción para anular un tanto a Raúl García, que batió a Ter Stegen tras una jugada ensayada muy mal defendida por el Barça. Porque él remató, en 'offside', pero al igual que cabeceó él pudo hacerlo un Iñigo Martínez que entraba solo.

El que no anuló, porque nada hubo que anular, fue el segundo de Griezmann. Otra vez Jordi Alba, que subió poco pero con inteligencia, puso un baló perfecto al que Antoine llegó de cara, y solo, para batir a Unai Simón.

De nuevo el galo 'picó' al Athletic cuando más soporífero se estaba poniendo un partido sin un solo remate entre palos, salvo el gol anulado, en toda la segunda parte. Y lo hizo cuando apenas quedaba tiempo para que el cuadro vasco reaccionase. Pero Marcelino movió fichas en su equipo, con la entrada de Vesga, de Berenguer, de Lekue y de Villalibre.

Villalibre 'mata' y Williams 'remata' con un golazo

Y fue Villalibre quien empató el duelo en el 89 para llevar el partido a la prórroga. Ya avisó Raúl García, y en esta ocasión nada anuló el gol a balón parado del búfalo. No hubo tiempo para más en el tiempo reglamentario.

Nada más empezar, llegó el momento. El momentazo. El golazo de la noche y, posiblemente, de todo lo que llevamos en el fútbol español en 2021. Iñaki Williams cogió la bola en el área, se perfiló para su derecha y disparó con tal precisión que el cuero dio en el poste antes de entrar en el arco. El efecto, extraordinario. Imposible para Ter Stegen.

Sufrió el Athletic hasta el final, con un disparo potente de Griezmann y, sobre todo, con un casi autogol de Núñez en una acción en la que por querer apartarse casi la lía. La lio Messi, expulsado con roja directa tras una fea agresión a Villalibre.

Roja directa a Messi por agresión a Villalibre

Finalmente, y tras 120 minutos de encuentro, esta Supercopa de España se va a las vitrinas del Athletic de Bilbao tras un partido ante el Barça que deja a Williams como el héroe de la final.