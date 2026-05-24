Gloria y desolación en Segunda: el Deportivo asciende y el Zaragoza consuma un descenso histórico

Estos dos históricos del fútbol español certifican dos realidades absolutamente opuestas. El cuadro gallego vuelve a la élite del fútbol español ocho años después. Los maños, por su parte, dejan de formar parte del fútbol profesional tras 77 años.

La Segunda División del fútbol español ha dejado dos imágenes completamente contrarias con dos equipos absolutamente históricos. Alegría para el Deportivo de La Coruña que, tras ocho años lejos de Primera, volverán a la máxima competición nacional.

Algo completamente opuesto le ha sucedido al Real Zaragoza. El cuadro maño ha consumado lo que era algo casi definitivo, su descenso. Por primera vez en 77 años, abandonarán el fútbol profesional en la que es, sin duda, la peor época de un gigante del fútbol español.

El Zaragoza necesitaba un milagro: ganar los dos últimos partidos y esperar que el Cádiz perdiera los dos. Con la victoria de los gaditanos ante el Leganés, con la que certifican la permanencia, los aragoneses se despiden de la segunda categoría del fútbol español, en la que llevaban más de una década.

Ante la imagen de la desolación maña, aparece la gloria deportivista. Un club que hace solo dos temporada estaba en 1ºRFEF consigue el regreso a Primera División. Todo después de unos años durísimos en la tercera categoría del fútbol español en la que llegaron a ver como se les escapaban ascensos cantados, como aquel ante el Albacete en 2022.

La Segunda División hace honor a sus especial característica de dejar emociones muy fuertes. Dos históricos viven a la vez la cara más bonita y la más amarga de nuestro fútbol. El Depor vuelve a la máxima competición mientras que el Zaragoza se hunde con un descenso histórico.