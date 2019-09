Se avecina tormenta en el Barcelona. Gerard Piqué, tras la primera victoria fuera de casa del Barça en bastante tiempo, ha lanzado un aviso que puede ser algo más que un dardo envenenado contra la Directiva culé. "No nos queremos enfadar...", dijo tras ganar al Getafe.

"Conocemos al club, sabemos qué diarios son afines y quién escribe cada texto aunque no se lo firme. No hay discusión cuando dos no se quieren enfadar y nosotros no queremos. Queremos rendir en el campo y ganar títulos. Espero que no se quieran provocar peleas que no han existido", afirmó.

Piqué insistió en la idea de unidad, ejerciendo de capitán con un tono tranquilo y sosegado: "Tenemos que estar todos juntos, y cuando digo juntos no solo me refiero a los jugadores, sino también a la junta directiva y a la afición".

Al parecer, todo viene provocado por un artículo en un medio de comunicación en el que, en dicho texto, se culpaba de casi todo a los jugadores y se hablaba del gran poder que tienen en la toma de decisiones en el club.

Los jugadores, tal y como se entiende de las palabras de Piqué cuando habla de "diarios afines", entienden que fue la Directiva la que incitó el artículo del citado medio.

