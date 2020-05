El 2020 prácticamente ha terminado para Gelson Martins. El portugués, ex del Atlético y ahora en el Mónaco, no está lesionado ni nada parecido, sino que está sancionado. Sancionado por seis meses, y el parón obligado por el coronavirus no le va a contar como tiempo cumplido de su castigo.

Así lo dice la Federación Francesa de Fútbol, que no cuenta como periodo de sanción aquel en el que no se ha podido jugar. Desde el 13 de marzo no hay fútbol en Francia, y hasta entonces el portugués tan solo había cumplido cinco semanas de sus seis meses de sanción.

Por tanto, atendiendo a que el 1 de julio comienza todo de nuevo en lo relativo al fútbol en Francia, con la preparación para sus torneos domésticos, Gelson volvería a jugar en el mes de noviembre.

El motivo de sus seis meses de sanción fue su empujón al árbitro del partido que enfrentó al Mónaco contra el Nimes. Hasta ese instante, era pieza fundamental para Robert Moreno.

Gelson Martins parecía haber encontrado acomodo en el Mónaco, después de un periodo en el Atlético en el que ni él se adaptó a Simeone ni Simeone se adaptó a él.

Tras una cesión de medio curso, los monegascos compraron su pase completo para hacerse con él en propiedad.

En 40 partidos con el Mónaco suma ocho goles. En el Atlético, tan solo jugó 12 encuentros anotando una sola diana.