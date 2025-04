Gavi estalla: "Mucha gente se cree que no sé jugar a fútbol y no tienen ni puta idea"

"Estoy al cien por cien desde que he vuelto"

Tras 11 meses desde la lesión de ligamento cruzado anterior y menisco de rodilla derecha, Gavi volvió a jugar con el FC Barcelona el pasado 20 de octubre.

Desde entonces el canterano ha disfrutado de minutos y ha partido de inicio en varios encuentros, pero no se ha asentado como titular en el once de Hansi Flick.

De hecho, a raíz de sus últimas apariciones, el centrocampista ha recibido críticas por las que le han preguntado este martes en rueda de prensa.

En la previa de la ida de los cuartos de final de la Champions League ante el Borussia Dortmund, Gavi ha querido dejar claro que está igual que antes de la lesión.

"Creo que estoy al cien por cien desde que he vuelto. Otra cosa es que en algún partido me sienta más cómodo que en otro. Desde que he vuelto estoy tranquilo y feliz con el rendimiento que estoy dando", ha explicado.

"En el campo se nota que no he cambiado nada de antes de la lesión y eso es importante para mí, tener la misma mentalidad. Estoy tranquilo y feliz. Muchos jugadores con esta dolencia no vuelven igual, pero estoy tranquilo porque sé de lo que soy capaz, de mi mentalidad y eso es lo importante", ha añadido.

De hecho, para aquellos que cargan contra él, el '6' azulgrana no puede ser más claro: "Mucha gente se cree que no sé jugar a fútbol y no tienen ni puta idea. Es entendible. Cada uno piensa lo que quiere y está bien".