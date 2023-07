La presión a la que están sometidos los mejores futbolistas del mundo es atronadora. Por ello, cuando las cosas no van bien, las críticas y los rumores se vuelven el peor enemigo de los jugadores.

Es el caso de Gabriel Jesús, actual delantero del Arsenal, pero que vivió uno de sus peores momentos de la mano de Pep Guardiola en el Manchester City. A través de un podcast llamado 'Denilshow', el brasileño ha confesado que hasta tuvo que llamar a su madre.

La situación en cuestión se produjo en el partido de fase de grupos entre el Manchester City y el PSG. En aquella ocasión, Pep Guardiola apostó por alinear a Zinchenko (lateral izquierdo) como falso'9', dejando en el banquillo, inexplicablemente, a Gabriel Jesús.

"El día anterior ni siquiera lo puso a él (Zinchenko) en el entrenamiento, me puso a mí como delantero. Luego, el día después, dos horas antes del partido... Zinchenko incluso bromeó conmigo: 'Ese día me sentí mal por ti'", ha confesado el jugador.

"Ni siquiera comí. Fui directo a la habitación, llorando, llamé a mi madre, necesitaba hablar: 'Me quiero ir, me voy a casa, porque él lo puso y no me puso a mí'. Pone un lateral izquierdo ahí...Me volví loco", añade.

Sin embargo, por cosas del destino, la únicasustitución que realizó Guardiola ese día fue, precisamente, la de Gabriel Jesús. El jugador saltó al verde para ser determinante en el resultado del encuentro, pues fue el encargado de marcar, en el minuto 76, el 2 a 1 definitivo.