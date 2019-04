Gabi se despide del Atlético: "Siempre estaré agradecido al club, que es una manera de vivir"

Gabi confirmó su marcha del Atlético de Madrid al Al Saad catarí agradeciendo el cariño mostrado por jugadores, técnicos y directivos y asegurando que, tras muchos años pensando "con el corazón" ha llegado la hora de "pensar con la cabeza", destacando que el conjunto madrileño es "una manera de vivir".

"Llevo desde los 12 años pensando con el corazón y ahora tengo que pensar con la cabeza. Lo más difícil en esta despedida es todo. Siempre he dicho que mi escudo no iba bordado en la camiseta, sino dentro de la piel. He sido un privilegiado, he sufrido como nadie las derrotas, voy a estar siempre agradecido a este club que es una manera de vivir", afirmó el jugador en una rueda de prensa en el estadio Wanda Metropolitano.

Un emotivo vídeo repasó los momentos más importantes del mediocentro en el Atlético de Madrid, que conquistó seis títulos y disputó 417 partidos con la elástica rojiblanca. "Esos son los momentos visibles, pero he estado 18 años en el club de mi vida, he tenido muchos compañeros mejores que yo, pero ha habido pocos que defiendan los colores mejor que yo", añadió.

El madrileño agradeció el cariño mostrado por afición, entrenadores y directivos. "Mi idea era nombrar a todos los entrenadores, he tenido experiencias buenas y malas. Debuté con Gregorio Manzano, que me dio la oportunidad de volver y luego estuve con Pepe Murcia, Javier Aguirre y el 'Cholo' Simeone. El supo sacar todo mi rendimiento, siempre le voy a estar agradecido", indicó.

Además, el mediocentro se acordó también de algunos de los jugadores con los que compartió vestuario. "Gracias también a todos mis compañeros, desde Carlos Aguilera, Antonio López, que es un ejemplo, Juanfran, Saúl, Koke, el 'Guaje' Villa, Adrián López, Dani Aranzubia, Diego Godín... juntos nos hemos sentido invencibles. Ellos me ayudaron a tener el brazalete bien alto", manifestó. El de Leganés tuvo un mensaje para la afición, que le podrá despedir en el Metropolitano en una fecha aún por definir.

"A la afición quiero agradecerles el apoyo continuo, ellos están por encima de todo. Estos seis títulos han sido muy importantes. Me voy pero volveré pronto", explicó.

Por otra parte, el jugador se pronunció acerca de la liga catarí, su próximo destino. "Ha sido todo muy rápido desde la llamada de Xavi Hernández. El me ayudó mucho con su experiencia, me habló bien de la ciudad y del club, que es muy serio. Después tuve que pasar un reconocimiento médico de siete horas, no se creían que tuviera 35 años y siguiera corriendo. Estoy muy agradecido, es una oportunidad importante para mí y mi familia. Me voy allí a jugar al fútbol y a prepararme para lo que se viene después", comentó.

El exjugador del Atlético dio algunas de las razones por las cuales abandona el club. "En una semana cumplo 35 años y hubo dos años en los que nos fuimos de vacío, con dos finales perdidas. El momento de irme era ahora. Ha sido difícil tomar la decisión", agregó.

Por último, Gabi quiso eludir la posibilidad de ser entrenador del Atlético de Madrid próximamente y desveló lo que le dijo Simeone tras su decisión. "Es muy pronto para hablar de ser entrenador, quiero volver cuanto antes, considero a esta mi casa, con cualquier puesto o con la bufanda en la mano. Ahora quiero aprender inglés y prepararme. En dos o tres años espero estar aquí. El míster se sorprendió mucho con la decisión, pero me ayudó para que todo fuera mucho más fácil", aseguró.