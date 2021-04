Los doce clubes de la Superliga europea no romperán con la UEFA así como así. Así lo ha afirmado Florentino Pérez en la entrevista en exclusiva en 'El Chiringuito'.

"Si hay acuerdo empezaríamos la próxima temporada", ha afirmado el presidente del Real Madrid, que ha repetido en varias ocasiones que quieren dialogar con la UEFA para llegar a un acuerdo final.

Pero, eso sí, no romperán con la UEFA si no hay acuerdo: "Podríamos esperar un año si no hay acuerdo con la UEFA". Por lo tanto estos doce clubes podrían jugar la Champions League a partir de agosto si no hay acuerdo.

En el comunicado de los doce clubes hablaban de empezar "lo más pronto posible", pero Florentino Pérez ha reiterado que quieren "dialogar" y "llegar a un acuerdo" con la UEFA.

"Puede haber una segunda liga con opciones de participar en la Superliga, por ejemplo, pero no podemos tener a todos", ha finalizado, preguntado sobre los clubes que no estuvieran en la Superliga.