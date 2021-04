"Es una cosa absurda. No la entiendo". Así ha definido Florentino Pérez el nuevo formato que ha presentado la UEFA para la Champions League. Un formato que entraría en vigor a partir de 2024, algo que no gusta a Florentino: "Si esperamos hasta entonces... estamos muertos".

"El presidente de la UEFA no puede insultarnos como ha hecho con Agnelli (presidente de la Juventus). Me parece impresentable lo que ha hecho en público. Eso hay que cambiarlo, la UEFA tiene que ser de otra manera. No es de recibo que insulte al presidente de un club, debe haber transparencia. En la Europa democrática no se entiende esto. Por el bien de la sociedad esto no es sano", ha afirmado.

Y continúa con su crítica a la UEFA: "Es la confusión de los que gestionan los monopolios como la UEFA, que tiene que ser transparente. Hay que decir el porqué de las cosas. La UEFA no tiene una buena imagen histórica, hay que ser dialogante y no amenazante. Nadie ha dicho nada malo, sólo un comunicado que dice que vamos a hablar con ellos".

"Con los ingresos de la Champions actuales morimos todos, los grandes, los medianos, los pequeños... Con el nuevo formato de 2024 no tiene ningún sentido. Nosotros vamos a intentar salvar el fútbol. Si dejamos a la UEFA desaparecemos", finaliza.