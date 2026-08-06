Fin al culebrón Vinicius: el brasileño renueva con el Real Madrid hasta 2032

¿Por qué es importante? El futbolista brasileño estaba a punto de acabar su contrato con el conjunto blanco. La noticia se hace oficial el mismo día en el que el Real Madrid cierra el fichaje de Yan Diomande, que compartirá vestuario con el astro brasileño.

Vinicius continuará en el Real Madrid hasta el 30 de junio de 2032, disipando los rumores sobre su posible salida al Arsenal. El club blanco ha asegurado la permanencia de uno de sus jugadores más destacados en una etapa exitosa de su historia. Desde su llegada en 2018 con solo 18 años, Vinicius ha jugado 375 partidos, anotando 128 goles y conquistando 14 títulos, incluyendo 2 Champions League. Además, ha recibido numerosos reconocimientos individuales, como el Premio The Best al Jugador de la FIFA 2024. La renovación de Vinicius coincide con el fichaje de Yan Diomande por siete temporadas.

Vinicius se queda en el Real Madrid. Los cantos de sirena del Arsenal y la incertidumbre que había rodeado el futuro del astro brasileño se han visto disipadas con un comunicado del Real Madrid en la tarde de este jueves, una nota en la que oficializan que queda Vinicius para rato. Concretamente, "hasta el 30 de junio de 2032".

Así, el club blanco logra mantener a "uno de los jugadores más importantes de una de las etapas más exitosas" de la historia del club blanco. En su nota, el Real Madrid recuerda que Vinicius llegó al club en 2018, cuando solo tenía 18 años.

"En sus ocho temporadas defendiendo nuestra camiseta, ha disputado 375 partidos, en los que ha marcado 128 goles y ha ganado 14 títulos: 2 Champions League, 3 Mundiales de Clubes, 2 Supercopas de Europa, 3 Ligas, 1 Copa del Rey y 3 Supercopas de España. Su contribución a todos estos títulos ha sido trascendental por su juego, sus asistencias y sus goles, entre ellos los que marcó en las dos últimas finales de Champions League que ha ganado el Real Madrid: la Decimocuarta (París, 2022) y la Decimoquinta (Londres, 2024)", añaden.

También destacan los logros individuales del jugador, que logró el Premio The Best al Jugador de la FIFA 2024, fue designado Balón de Oro de la Copa Intercontinental 2024, Mejor jugador de la Champions League 2023-2024, Balón de Oro del Mundial de Clubes 2022 y Mejor Jugador Joven de la Champions League 2021-2022. Solo le falta ese Balón de Oro en el que quedó en segunda posición, solo por detrás del español Rodri Hernández, otro protagonista indiscutible de los rumores de este jueves.

La noticia de la renovación de Vinicius coincide con la del fichaje de Yan Diomande, que firma por el club blanco por siete temporadas, hasta el 30 de junio de 2033.

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