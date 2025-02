La feliz sorpresa de Cristiano Ronaldo con el fútbol árabe: "No pensé que iba a crecer tan rápido"

Dos años lleva Cristiano ya en el fútbol de Arabia Saudí. Tiempo suficiente ha sido para que muchos sigan al portugués. Para que otros grandes cracks tomen el mismo caminó que un futbolista que ha sido pionero en cuanto a elegir jugar en el cada vez más potente torneo saudí.

Porque no han sido pocos. Porque a él se han unido otros como Benzema y Mané. Porque Neymar también ha pasado por su fútbol. Porque es una Liga que ha crecido más rápidamente de lo que el propio Cristiano se esperaba... y es algo que le ha sorprendido.

"Cuando en un principio decido venir no pensaba que iba a crecer tan deprisa. Sabía que pasados dos años la Liga iba a ser muy top como es ahora... Pero fue al principio. Todo muy rápido", le ha contado Cristiano a Edu Aguirre en 'Los Amigos de Edu'.

Y es que todo va bien para Cristiano en su periplo por Arabia Saudí: "No me cuesta cambiar de país. Estoy acostumbrado. Para estar bien necesito estar con mi familia, mis hijos... y tener todo lo que una familia pueda para ello".