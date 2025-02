El día que Cristiano pudo fichar por el Barça: "Llegó el United... y me llevó allí al minuto"

Un Cristiano Ronaldo en el Barça. Sí, lo que ahora parece imposible estuvo a punto de hacerse realidad cuando el portugués tenía 18 años. Cuando jugaba en el Sporting de Portugal. Cuando tuvo sobre la mesa las ofertas del club culé y del Manchester United.

Así lo cuenta Cristiano, en una entrevista con Edu Aguirre: "Estaba jugando en el Sporting y podía ir a varios clubes. Uno de ellos fue el Barça. Querían contratarme... pero no pasó. A lo mejor me querían, pero para el año siguiente. El Manchester United me llevó allí al minuto".

"En el fútbol es todo muy rápido. Podía ser parecido todo. Sí, el Real Madrid es el Real Madrid, pero mi futuro como jugador podía ser parecido. Pero el Real Madrid... es el club más grande del mundo", expresa el portugués.