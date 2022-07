Charly Musonda, exjugador del Real Betis, ha desaparecido. o, según su equipo, el Zulte Waregem, se encuentra en paradero desconocido. El belga, que pactó con dicho club un contrato tras probar durante semanas y convencer, no ha vuelto a dar señales de vida tras pedir ausentarse por "motivos familiares".

El club no logra contactar con él desde ese momento: "No ha aparecido. No sabemos nada de él".

"No sabemos cuándo volverá a entrenar. ¿Si regresará alguna vez? No tenemos ni idea", reconoce el director general del equipo, Eddy Cordier, a varios medios ingleses.

Tan solo estuvo con el equipo durante varios entrenamientos, y también en un partido de prueba en el que se ganó un contrato. Desde entonces, nada.

Musonda, de 25 años, era una de las grandes promesas del fútbol belga. El Chelsea se adelantó a varios grandes, y desde entonces comenzó un festival de cesiones que le llevaron a Betis, Celtic y Vitesse.

Tras romperse el cruzado, vivió una odisea con las lesiones que acabó justo cuando se terminó su contrato con el Chelsea.

"No ha venido a entrenarse desde hace semanas. No hay contacto. No sé si debemos seguir confiando en él", sentencia Cordier.