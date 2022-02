El Juzgado de lo Penal número 1 de Ceuta ha hecho oficial la condena a dos años de cárcel de un exfutbolista del Ceuta que mató a una mujer tras haberla atropellado. El hombre, a sus 27 años de edad, ha sido reconocido como el autor criminalmente responsable de un delito de homicidio por imprudencia grave.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 10:45 horas de la mañana del pasado 2 de abril de 2018, cuando atropelló a una mujer de 38 años con una furgoneta al conducir a "velocidad excesiva" y después de haber consumido sustancias estupefacientes como la marihuana, aunque no puede averiguarse en qué medida afectó "a sus condiciones psicofísicas" a la hora de circular con el vehículo.

No obstante, el condenado ha aceptado sus responsabilidades civiles y no deberá cumplir esos años en prisión si no comete ningún otro delito de aquí a tres años, pero tiene terminantemente prohibido conducir vehículos durante más de dos años, tal y como presenta la sentencia publicada por la agencia de noticias 'Europa Press'.

El propio exfutbolista reconoció que el atropello se produjo al conducir después de haber consumido marihuana, a una velocidad superior a la permitida y al realizar una maniobra incorrecta para acceder a otra vía.

La víctima fue trasladada inmediatamente al Hospital Universitario de Ceuta, donde falleció tras seis días ingresada. El equipo médico no pudo hacer nada por salvar su vida por las graves heridas que presentaba.

La jueza ha tenido en cuenta el tiempo transcurrido y el comportamiento del condenado a la hora de redactar la sentencia: "Las infracciones viarias, aún siendo graves, se produjeron en décimas de segundos. La actitud procesal y personal del acusado, que reconoció los hechos, pidió perdón a los familiares y mostró un total y sincero arrepentimiento".

Además, en el último instante del juicio, el autor del delito confesó que hubiese preferido fallecer él que matar a la mujer, que tenía cuatro hijos. La Agrupación Deportiva Ceuta Fútbol Club tomó la decisión de expulsar al futbolista de su disciplina pocos días después de lo sucedido.