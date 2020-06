Fernando Cáceres, mítico central argentino, militó en LaLiga durante más de 10 años. Real Zaragoza, Valencia, Celta de Vigo y Córdoba fueron los clubes donde demostró su garra como defensa.

Mientras vestía la camiseta del Celta de Vigo, recibió una suculenta propuesta para defender a Ronaldinho... a cambio de medio millón de pesetas. Y aceptó. Lo ha contado este viernes en una entrevista en el canal de Yotube 'Ídolos'.

"Estábamos jugando un Celta - Barça en Vigo. En la primera pelota que fue a agarrar Ronaldinho, le pegué de atrás. Le ayudé a levantarse y le dije que me habían ofrecido 500 mil pesetas por sacarlo del campo", cuenta.

¿Y cómo reaccionó el brasileño? Con fútbol: "Él me contestó: "Si me agarras...". No le fui a marcar más. Me daba miedo. Estaba enojado y cuando se ponía así era muy bueno, fuerte y un jugador impresionante. Me iba a hacer pasar vergüenza. Ni loco le fui a marcar más en todo el partido".

A pesar de haber disputado un total de 264 partidos con los colores del Celta, Cáceres afirma que su mejor etapa como futbolista la vivió en el Real Zaragoza, entre 1993 y 1996. "Fue la época dorada de mi carrera. Gracias al Zaragoza tuve la suerte de que las cosas me salieran bien y de ir al Mundial 1994 con la Selección Argentina. Los tres años en el Zaragoza fueron maravillosos. Me hubiese quedado mucho tiempo más, pero no íbamos a repetir lo que hicimos", cuenta.

El excentral sobrevivió en el año 2009 a un disparo en la cabeza por parte de unos jóvenes atracadores. Todo ocurrió en Buenos Aires. Cáceres fue disparado y la bala le entró por el ojo derecho y se quedó a centímetros de su cerebro.

A día de hoy continúa realizando tratamiento de recuperación física y disfrutando con el fútbol y su propio club: el Fernando Cáceres FC.