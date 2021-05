¿Qué posibilidades tiene Zidane de seguir en el Real Madrid? Josep Pedrerol lo contó anoche en exclusiva en 'El Chiringuito': "Lo que piensan en el Real Madrid sobre el futuro de Zinedine Zidane. Qué posibilidades hay de que Zidane se quede en el Real Madrid la temporada que viene. Porcentajes que barajan en el Real Madrid".

"En el Real Madrid creen que hay un 55% de posibilidades de que Zidane se quede. Es más posible que se quede a que se vaya. Es verdad que Zidane está un poquito cansado. Ha sido una temporada bastante dura y está un poco cansado, pero no es determinante para que Zidane diga me voy. Podría planteárselo. No le ha comunicado al club qué va a hacer y en el club tienen la sensación de que Zidane tiene dudas", afirma el presentador.

Y finaliza: "El porcentaje podría aumentar, mucho, es el Madrid gana LaLiga. Si el Madrid ganase LaLiga el sábado, el porcentaje de que se quedase aumentaría. Pero ahora 55%. Para que aquellos que pensaban que en el club creen que en el 90% se iba, no. Un pelín más cerca de quedarse".