Exclusiva de Josep Pedrerol sobre los fichajes del Real Madrid: ¿Qué pasa con Carreras?, ¿y Rodrygo?

"En el Real Madrid no tienen claro si..."

Este lunes, Josep Pedrerol informó que además de Trent Alexander-Arnold y Dean Huijsen, que ya están anunciados, el Real Madrid quería acometer otros tres fichajes.

Un lateral izquierdo, un centrocampista y un delantero son las posiciones marcadas en rojo por la dirección deportiva del conjunto blanco.

Sobre el primero, tal y como contó en exclusiva el presentador este martes en el programa, está prácticamente hecho.

"Carreras está casi cerrado para que juegue el Mundial de Clubes", explicó Pedrerol, añadiendo que el Madrid deberá compensar al Benfica para poder contar antes con su canterano.

"El Madrid pagará una pequeña cantidad para que lo juegue con la camiseta blanca", añadió.

¿Y Rodrygo?

Sobre la plantilla actual, el gran interrogante es Rodrygo Goes: "En el Real Madrid no tienen claro si Rodrygo quiere seguir o no. Por un lado se filtran informaciones de que quiere seguir".

Pero por el otro, filtran lo contrario: "El entorno familiar manda el mensaje de que no está bien tratado en el Madrid y juega menos de lo que debería".

"No está claro si quiere seguir o no seguir en caso de que llegue una oferta interesante. El Madrid sigue con la intención de fichar a un delantero", zanjó Pedrerol.