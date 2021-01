Leo Messi fue expulsado en los últimos instantes de la final de la Supercopa ante el Athletic Club de Bilbao por golpear a Asier Villalibre. Y José Álvarez, en exclusiva en 'El Chiringuito', desveló cómo se encontraba el argentino.

"Ha sido un final muy difícil para Messi. Me cuentan que lo han visto arrepentido, que está triste por no decir hundido por la expulsión y por perder el partido", cuenta el periodista de 'El Chiringuito'.

"Estaba al límite. No podía más. Veía que el equipo no daba más. Ha arriesgado porque quería ganar el titulo con el Barça", cuenta sobre el argentino, que no jugó la semifinal por problemas físicos.

¿Puede afectar esto a su futuro? Responde Álvarez: "Está muy caliente y que lo mejor es que no tome decisiones en cuanto a su futuro".

"Hoy si tomara una decisión sería en ese sentido porque esa expulsión ha sido porque ve que no dan para ganar títulos. Hoy como ha acabado el partido, positividad ninguna", sentencia el periodista.