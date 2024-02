El partido que se jugó entre el Al Nassr y el Al Hilal en el Kingdom Arena acabó con un 0-2, aunque la derrota no fue lo que más enfadó a Cristiano Ronaldo. La afición del equipo de Neymar, quien no estuvo presente en el estadio, no dudó en recordarle al portugués quién era el mejor de la historia bajo su punto de vista.

Durante todo el encuentro, cada vez que Cristiano tocaba el balón, se escuchaba desde las tribunas un distintivo cántico que decía "Messi, Messi, Messi…".

Al exjugador Del Real Madrid no le sentó nada bien este comportamiento y llegó incluso a enfrentarse a la grada respondiendo con gestos y aspavientos para que continuasen cantando.

El ‘7’ acabó estallando contra la afición y se dirigió a ellos diciéndoles: "Yo estoy aquí, no Messi", mientras señalaba el suelo y negaba con la cabeza en un gesto total de desaprobación.

كريستيانو رونالدو : انا هنا .. ليس ميسي. pic.twitter.com/GvgXgla0p5 — Messi World (@M10GOAT) February 8, 2024

El enfado de Cristiano Ronaldo no quedó ahí, después de encajar una derrota con dos goles en contra por parte de los visitantes, el portugués protagonizó un desagradable gesto.

Cuando se dirigían hacia el túnel en dirección a los vestuarios, unos aficionados lanzaron dos camisetas del Al Hilal. El portugués, enfadado después de todo el partido escuchando los cánticos rivales y tras la derrota, tomó una de las camisetas y realizó un gesto inmoral pasándose la camiseta por sus partes y tirándola con rabia.