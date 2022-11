"Somos un país de todo o nada. De blanco o negro. Los grises no existen": así de contundente ha arrancado Josep Pedrerol su editorial en 'Jugones'.

El presentador del programa ha analizado la victoria del combinado español ante Costa Rica: "Antes del Mundial pasábamos de la selección; que si la lista, que si Luis Enrique... y ayer ya éramos campeones del mundo".

"La euforia no es una buena compañera de viaje, no caigamos en la trampa. España hizo un gran fútbol. Sí. Dio muy buenas sensaciones. Cierto, pero enfrente no tuvimos a nadie y eso lo reconocen hasta en Costa Rica", ha zanjado.