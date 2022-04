Julian Nagelsmann, entrenador del Bayern de Múnich, ha denunciado ser víctima de amenazas de muerte después de que los alemanes cayesen contra el Villarreal en la Champions League.

"Soporto las críticas, pero las amenazas de muerte son diferentes. Las recibo tras cada partido... pero las borro todas", afirma.

Y es que parece que es algo habitual para él: "Quizá deberían pensar en lo que escriben. Pueden escribir lo que quieran, pero es raro que piensen que tienen razón".

"El club no va a aumentar la seguridad. No voy a provocar a nadie. No ha habido nadie en mi puerta", cuenta.

Luego, fútbol: "Hablé con Kahn con respecto a la plantilla. Sobre si teníamos que traer jugadores nuevos".

"Vi de nuevo el partido ante el Villarreal, y recorté algunas escenas", dice Nagelsmann.

El Bayern de Múnich, uno de los candidatos para ganar la Champions League, cayó derrotado ante el Villarreal por un global de 1-2. Los amarillos vencieron en la ida y empataron en la vuelta.