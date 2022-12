Cristiano Ronaldo ha vivido un último mes muy difícil. Primero, el luso cargó públicamente contra el Manchester United por el trato recibido, lo que le conllevó ser apartado de los 'red devils' en la antesala de lo que posteriormente sería la rescisión de su contrato.

Después, con la selección portuguesa en Qatar, el delantero tomó el papel de suplente en la fase del 'KO' y su combinado nacional terminó por caer en cuartos de final.

Sus lágrimas al término del encuentro fue el reflejo de la frustración e impotencia al sucumbir en su última cita mundialista.

Pues bien, horas después de la eliminación, Cristiano ha compartido un misterioso mensaje en redes que ha intranquilizado a sus seguidores.

"Three aspects of reality: Pain, uncertainty and constant work (Tres aspectos de la realidad: Dolor, incertidumbre y trabajo constante)", reza la imagen que el portugués ha posteado en Instagram.

¿A qué se refiere Ronaldo con esto?, ¿al dolor por la eliminación?, ¿la incertidumbre por su futuro? Como agente libre de cara al próximo mercado invernal de fichajes, su destino es una incógnita... que se puede despejar en los próximos días.