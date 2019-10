El 30 de octubre de 2018, a Michael Robinson le fue diagnosticado un cáncer. Desde entonces, ha estado peleando en un partido en el que ha recibido miles de muestras de apoyo.

Un año después de recibir "las peores noticias", el exfutbolista y comentarista ha escrito un comentario en sus redes sociales, agradeciendo todas las muestras de cariño que le han llegado desde entonces.

"El día 30 de octubre del año pasado, me dieron las peores noticias. Tenia un cáncer incurable (de momento). He vivido un año lleno de emociones, he aprendido mucho de mí. En todo momento he sentido el apoyo de todos ustedes. Gracias... ¡estoy muy agradecido!", escribe Robinson en su cuenta de Twitter.