El mensaje optimista de Michael Robinson tras revelar que sufre cáncer: "Tengo a Messi quitándose el pantalón del chándal"

El exfutbolista y famoso locutor deportivo Michael Robinson (60 años) ha desvelado que le han detectado un cáncer, un melanoma con metástasis para el que ya recibe terapia: "El primer día que me lo dijeron no sabía cómo reaccionar", ha desvelado Robinson en la cadena Ser.

"Preferiría no tener que librar esta batalla pero lamentablemente estoy en esta lucha y tengo claro que la voy a ganar", quien también ha bromeado sobre los 'efectos secundarios' del tratamiento: "He preguntado si los efectos secundarios serán que empezaré a pronunciar bien las erres, pero me han dicho que no".