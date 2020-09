Aritz Aduriz ya no es jugador del Athletic... ni de ningún otro club. El mítico delantero, tras muchas temporadas en la élite, anunció su retirada el pasado curso y en esta ya se ha hecho 'oficial' el que no está en la plantilla vasca. Con todo, no se olvida de sus ex.

A través de sus redes sociales, el atacante ha mandado un mensaje a sus compañeros en este comienzo de LaLiga 2020-21, en la que los vascos volverán a tratar el asalto a Europa.

"Siempre cerca en la distancia. ¡Mucha suerte cuadrilla", escribió Aduriz en un texto que acompaña a una imagen de los jugadores del Athletic.

El equipo de Garitano debutará en esta LaLiga en un partido ante el Granada. Los nazaríes vienen de realizar una gran campaña y de clasificarse para la Europa League a pesar de ser un recién ascendido.

En total, Aritz Aduriz estuvo doce temporadas con el Athletic, sumando un total de 407 partidos y 172 goles.

A sus 39 años, decidió colgar las botas pero no por ello dejó de pensar en rojiblanco. El único 'pero', que no pudo participar en la final de una Copa del Rey pospuesta por la crisis del coronavirus para despedirse del club con, quizá, un título.