Fernando Torres, el eterno 'Niño', pone fin a una carrera plagada de éxitos que se ha extendido durante 18 años. Y el destino quiso que, pese a que lo hará en un partido con el Sagan Tosu japonés, coincida en el campo con Andrés Iniesta como rival.

Antes de que arrancara ese partido, el exfutbolista del Barcelona publicó una carta en El Mundo en la que se despide del icono rojiblanco con palabras muy emotivas. El fútbol nos unió hace más de 20 años, cuando éramos unos niños. Bueno, tú serás para siempre El Niño. Y no nos separará nunca", escribe.

Iniesta recuerda algunos momentos que han compartido en su carrera, como el gol que le dedicó a través de las cámaras en la final del Europeo sub 16 o la camiseta que firmaron con una promesa que no han dejado de cumplir: "Siempre juntos".

Pero, entre todos, recuerda los momentos juntos en la Selección: "Aquel inolvidable pase de Xavi para que le dieras la razón al sabio, al maestro, a Luis. Aquel centro tuyo para que todos marcáramos el gol más importante de nuestras vidas".

Y continúa: "Separados, pero siempre juntos. Y hasta el último momento. Por encima de camisetas o clubes. Vivíamos en ciudades distintas. Tú, en Madrid y yo, en Barcelona. Pero jamás fuimos enemigos. Simplemente amigos que vestían una camiseta diferente, fusionados, eso sí, siempre en una piel roja. O Rojita, como queramos llamarle".

Andrés Iniesta agradece a Torres haber "dignificado este deporte" con su comportamiento, respeto al juego, al compañero, al rival y, por supuesto, a la pelota.

Por último, concluye con un emotivo mensaje: "Ha sido un maravilloso viaje. Nos ha llevado por todos los rincones del mundo. Y mira dónde estamos hoy. En Tosu, jugando tú y yo un partido de fútbol. Uno más. Pero no es uno más. Es tu último partido. ¡Quién nos lo iba a decir! Te enfrentas al Guaje Villa y a mí. Luego, volverás a casa. Te esperan los tuyos, aunque tienes que saber que el balón estará hoy más triste que ayer. Disfruta de todo lo que te viene ahora y sé feliz. Pero qué extraño, Fernando. No te has ido todavía y ya te extraño".