De las lágrimas de Güiza a las risas de Ramos: emoción a flor de piel en el homenaje a Luis Aragonés

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) recordó este martes la figura del fallecido Luis Aragonés, seleccionador nacional que lideró a España a la conquista de la Eurocopa de 2008, con la proyección del documental 'Luis, el sabio del éxito', que repasa, diez años después de aquel éxito, como vivieron el madrileño y los internacionales aquella experiencia.

Con un material "absolutamente inédito", el departamento de comunicación de la RFEF ha reducido 50 horas de grabación, en poder de Jesús Paredes, preparador físico con el 'Sabio de Hortaleza', a poco más de una hora (63 minutos) para relatar como fue aquel torneo continental, centrándose en el antes y después de los seis partidos que disputó el combinado nacional y principalmente en las charlas motivadoras del técnico.

El documental comienza brevemente en la concentración de Las Rozas, a 15 días del inicio de la cita, y a renglón seguido se marcha a Austria donde España logró su segunda Eurocopa tras la de 1964 e inició un triplete histórico junto al Mundial de 2010 y la Eurocopa de 2012, para terminar en la vuelta a Madrid y la fiesta en la Plaza de Colón junto a los aficionados.

'Luis, un sabio del éxito' repasa todos esos momentos y muestra la imagen más cercana del preparador madrileño y su continuo intento de llegar a los internacionales y de concienciarles de que pueden ganar la Euro.

"Un jugador que se precie debe salir al campo y decir que va a jugar el partido del siglo", "Si no estoy en la final con este equipo soy una mierda", "Un equipo debe estar autoconvencido de que todo va a salir bien", "Somos mejores sí, no que estos, que casi todos", "Del subcampeón no se acuerda nadie" o "No me he encontrado un grupo como este. Hemos ganado una Copa de Europa pero podéis ganar un Mundial" son algunas de las frases que deja un Aragonés, capaz de apenas celebrar el pase a las semifinales tras ganar a Italia en los penaltis o de no parar de reír en el avión de vuelta con el 'maestro de ceremonias' Pepe Reina.

A este acto, celebrado en el Pabellón de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, acudieron los hijos, nietos y familiares del 'Sabio de Hortaleza', Carlos Marchena, Rubén de la Red y Dani Güiza, que formaron parte de aquel equipo junto a Sergio Ramos y Raúl Albiol, que estuvieron con el resto de la Absoluta que este miércoles parte a Gales.

"Quiero agradecer a la RFEF este homenaje y el cariño y el respeto que hay en las imágenes. El cuerpo técnico y los jugadores le hicisteis rejuvenecer a mi padre y a todos nos hicisteis superfelices en un momento en el que España entraba en crisis", señaló Luis Aragonés hijo, rodeado por las pizarras que usó su padre en la Eurocopa y de las que recibió la del partido de la final ante Alemania.

Por su parte, el presidente de la RFEF, Luis Rubiales, recalcó que "no" había visto el documental y que se había "reído y emocionado". "Se ha tratado de poner mucho cariño porque era Luis era difícil de definir, tenía tanto respeto y admiración como ternura. Ha dejado un legado", expresó.

"Ha sido una tarde muy emocionante", indicó Sergio Ramos. "Pondría obligatorio este documental para cualquiera que quiera conocer la historia de nuestro fútbol. Bastaba un día con Luis para que te inculcase sus valores y nos convenció con esa humildad que podíamos ganar. Esto es una reliquia para el fútbol español y su familia. Allá donde esté estará orgulloso de que la familia del fútbol se reúna para este homenaje", subrayó el capitán de la selección.

Además, Rubén de la Red calificó de "espectacular" la proyección, que refleja "muy bien" lo que vivieron durante esos días en los que el seleccionador logró que "cada uno supiese su rol". "Eso fue fundamental para la convivencia. Luis sabía que se podía ganar un Mundial y gracias a él pude vivir la mayor experiencia de mi vida. Muchas gracias allá donde estés", remarcó el excentrocampista.