El Camp Nou se blinda ante el llamamiento de Tsunami Democràtic para saturar los alrededores del campo azul grana antes y durante el Clásico.

Un tema que han tratado en El Chiringuito y que ha provocado que salten las chispas entre algunos de los colaboradores, como Paco Buyo y Carme Barceló.

El exportero del Real Madrid ha defendido que "la seguridad no la impone el árbitro", sino los jugadores. "Si yo me veo amenazado, me marcho y detrás de mí, el árbitro, eso seguro", ha destacado.

Además, ha asegurado que "esta no es la primera vez" que el equipo blanco se siente "amenazado". "Hay gente que salta al campo y si hay una, dos, 15 o personas, a su casa".

Ante esto, la periodista ha defendido que la decisión de echar a la gente es "del árbitro". "El Barcelona ha garantizado la seguridad, ha dicho que no va a pasar nada, ¿tú crees que se van a arriesgar habiendo niños y familias?", le ha preguntado a su compañero.

"Yo lo he vivido, hemos pasado momentos dramáticos y parte de lo que está sucediendo con el Clásico es el Barcelona porque lo está alimentando", ha sentenciado Buyo.