El Barcelona respeta los pitos al himno de España en la final de Copa: "Es libertad de expresión"

Ante los posibles pitos al himno español en la final de la Copa del Rey, el Barcelona se escuda en la "libertad de expresión". Es la línea del club, que no hará nada para que no se produzcan los silbidos: "No nos gusta que se silbe a nadie, pero respetamos la libertad de expresión". Lo cuenta Jugones.