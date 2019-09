"Así consiguió el vestuario del Barça todo el poder", es el titular con el que el periodista Xavier Bosch firma un artículo en Mundo Deportivo donde se analizan los supuestos privilegios que la directiva del FC Barcelona habría concedido a los jugadores en los últimos años.

No volar con la prensa, no fichar a Íñigo Martínez, no dar entrevistas, elegir a Abidal o vetar a un preparador físico serían algunas de las muestras de empoderamiento de la plantilla que aparecen en el texto y ante las que el propio Piqué se vio obligado a salir al paso en la zona mixta del Coliseum el pasado sábado:

"Sabemos quién los escribe aunque los firme otra persona", afirmó el central blaugrana ante las acusaciones de que "el vestuario actúa a veces como director deportivo" vertidas por Xavier Bosch.

"Tenemos que estar juntos, mantener unido al club, porque si no, nos haremos daño", zanjó Piqué en su intervención sobre el minucioso relato donde se desvela que los jugadores "proponen, insinúan y vetan", y también que Luis Enrique habría querido sancionar a varios de ellos tras la crisis de Anoeta en su primer año, pero que estos, le habrían persuadido para que no lo hiciera.

Un conflicto prensa-directiva-jugadores que llega justo antes del regreso de la Champions al Camp Nou ante el flamante e invicto líder de la Serie A italiana, el mejor Inter de Milán desde los tiempos de José Mourinho.