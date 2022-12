Tanto en octavos como en cuartos de final del Mundial de Qatar, Cristiano Ronaldo ha sido suplente en la selección portuguesa de Fernando Santos.

El luso le dejó en el banquillo en ambos partidos y, tras ganar a Suiza en la primera ronda del 'KO', el equipo se encontró sin ideas en ataque frente al cuadro africano.

Durante 'El Chiringuito', analizando la eliminación de Portugal, Edu Aguirre cargó duramente contra el seleccionador: "Me parece la mayor traición de la historia de Portugal. Es una puñalada de Santos a Cristiano, que no ha entendido la decisión de su entreandor".

"Si no fuera por Cristiano, Fernando Santos hace años que no estaría en la selección. Sabes que es su último Munidal después de todo lo que ha dado y por ser el mejor de su historia. Fernando Santos sabe que se equivoca y es una traición a Cristiano", añadió el colaborador.