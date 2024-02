Eden Hazard abandonó el fútbol después de su difícil paso por el Real Madrid. Demasiadas lesiones, muy alejado de los terrenos de juego... y acabó dejando el fútbol. Ahora se ha sincerado sobre cómo eran sus vacaciones y cómo 'olvidaba' trabajar en su físico.

Lo ha contado en el podcast de John Obi Mikel, donde ha relatado que engordaba hasta cinco kilos durante sus vacaciones de verano: "Cada verano engordaba 4 o 5 kilos porque pensaba que ya había dado mucho durante diez meses. Pones tu cuerpo al máximo nivel y la gente te da patadas. Así que tu tiempo libre es tu tiempo libre".

"Como belga, me encantan las cervezas porque mi país tiene las mejores cervezas del mundo, así que no te digo que solía beber todos los días porque no es verdad, pero a veces después de un buen partido, una o dos están bien", cuenta el exfutbolista del Madrid, Chelsea y Lille.

"Me gusta estar con mi familia, ir a la playa... No me pidas que corra en esas tres o cuatro semanas. Puedo jugar al fútbol en la playa con mis hijos, no hay problema, pero no me pidas que corra", se extiende el que fuera el 7 blanco.

Aquella fatal lesión en el tobillo frenó en seco su progresión en el Santiago Bernabéu. Al volver tuvo que trabajar en solitario por el coronavirus: " Fui a Dallas a operarme y cuando vine a Madrid ya estaba la Covid. En dos meses de confinamiento, solo en casa, hacía yo la recuperación...".

"Cuando volvimos al campo, me machaqué, pero mi tobillo ya no era el mismo y me rompí para toda la temporada. El resto, ya sabes la historia...", reconoce dolorido Hazard.

Y desvela una frase que le dijo a Zinedine Zidane, entonces entrenador del Madrid: "Quiero ayudar, quiero empujar...". Pero no podía: "No, no puedo hacer más, estoy acabado. Mi cuerpo está sufriendo mucho, así que necesito hacer una rehabilitación adecuada, pero ya era el final de la temporada".