David de Gea, portero del Manchester United, ha recibido un durísimo ataque de una de las grandes leyendas de los 'red devils': Roy Keane. El mediocentro estalló cuando le tocó hablar del portero, tras un gol que el ex del Atleti recibió de Bergwjin.

"Este portero me pone enfermo. Me habría peleado con él al descanso y le habría dado unos puñetazos. Es internacional... Estoy en shock. He visto mucho fútbol en mi vida y estoy furioso", afirmó en su crítica.

Keane siguió atizando a De Gea: "No le habría dejado subir al autobús de vuelta. Ni a él ni a Maguire. Es el portero más sobrevalorado que he visto en mucho, mucho tiempo".

El tiro del holandés del Tottenham, potente, se le coló a un De Gea que no despejó bien. En su intento de detención del disparo, su rechazo fue hacia atrás y se coló en sus mallas.

No es la primera que le lanza Keane a De Gea. Tras su gran error ante el Everton, el mediocentro dijo que, de ser él jugador o entrenador, "le habría matado".

Contra los 'toffes', el arquero trató de despejar un balón con los pies pero se durmió tanto que terminó estrellando el cuero en un delantero rival. El resultado, gol en el minuto 3.

Jose Mourinho tampoco dio crédito a un error que tuvo ante el Watford. De Gea vio cómo un disparo en semifallo se le colaba entre las manos y acababa en la portería. Fue el primero de los dos goles rivales en el 2-0 del United.