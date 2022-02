'Kun' Agüero continúa con su particular pasión desde que se viera obligado a colgar las botas y marcharse del FC Barcelona en el pasado mes de diciembre por unos problemas cardíacos. El argentino sigue potenciando su faceta como 'streamer' y ha respondido a varias preguntas de los usuarios sobre su vida personal y su carrera deportiva en el canal de Twitch y en su cuenta oficial de Twitter.

Hace apenas unos días, Agüero bromeaba con sus problemas en el corazón: "Tengo un chip en el pecho, soy Iron Man". Pero ahora ha sembrado la duda acerca de dónde surgieron esos problemas: "No se qué fue mi causa porque dejé el fútbol . Todavía nadie supo qué pasó. Pudo haber sido el Covid o la dosis".

"La realidad es que no lo sé. Me pasó y ahora me tengo que cuidar . Pero ya tenía algo antes y quizás haya activado, no lo sé", añadió.

En la actualidad, su estado físico no le permite hacer nada de deporte: "Juego al fútbol-tenis y me ahogo". "Mejor me quedo acá sentado, stremeando, tranquilo. Por si las moscas, viste...", bromeó.

El argentino se mostró muy sincero en todo momento y confesó su momento más divertido con su amigo Leo Messi: "Cuando jugábamos a la play en 2005 y nos peleábamos, a veces no nos hablábamos por un día".

En la selección también vivieron muchas experiencias juntos: "Disfrutábamos todo el tiempo porque nos veíamos poco. La realidad es que nos enojábamos poco. Solo cuando perdíamos porque queremos ganar".

Agüero ha contado la historia de su fichaje frustrado por el Bayern de Múnich cuando era muy joven: "Los del Bayern me fueron a ver un partido contra Estudiante de la Plata, jugué horrible y les encantó José Sosa . Compraron a él".

Además, el delantero se mojó y dio varios nombres de futbolistas importantes en sus intervenciones. Los cinco defensas más difíciles contra los que jugó fueron Terry, Van Dijk, Sergio Ramos, Puyol y Ferdinand. Si solo pudiera tener una camiseta firmada sería la de Leo Messi.

Su jugador histórico favorito del Liverpool es Michael Owen y del Arsenal, Thierry Henry. Mientras que su jugador preferido de la actualidad, sorprendentemente, es su joven excompañero en el Manchester City, Phil Foden.

No ha dudado a la hora de elegir el título con el que más ha disfrutado como futbolista, la Copa América. Ni tampoco con su gol más especial en LaLiga: "Me quedo con el último gol al Madrid, porque no sabía que después me pasara del retiro. Será especial siempre, aunque perdimos".

El 'Kun' también ha destacado la importancia de los aficionados y ha defendido a los jugadores que no se detienen a saludar: "Primero por seguridad no nos dejan y segundo vas muy enfocado al partido. Pero no te enojes, es así en cualquier lado".

El argentino nunca se ha planteado qué hubiera sido en el caso de no haber llegado a ser futbolista profesional: "No lo sé, siempre me pregunto qué pasó, para vivir en una villa necesitas suerte, lamentablemente. Quizás no estaría hoy aquí".

Por último, Agüero comentó entre risas la relación que mantiene con el dueño de la aplicación 'Tinder': "Me invitó el próximo 24 de febrero a celebrar su cumpleaños en una isla privada, pero me hice el importante y le dije que no podía ir".