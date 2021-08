El fair play financiero es uno de los temas del momento después del fichaje de Leo Messi por el Paris Saint-Germain. Los sueldos de la plantilla del club parisino son absolutamente escandalosos.

Algunos rivales han protestado públicamente por ello. Lo ha hecho, por ejemplo, Julian Nagelsmann, entrenador del Bayern de Múnich, con un discurso que se ha vuelto viral en las redes sociales.

"No soy un experto que conozca los entresijos de estas cosas. Sé lo mismo que cualquier periodista y también me tengo que frotar los ojos de asombro al ver algunas cosas", expresa.

"En referencia a algún fichaje visto recientemente, no son solo los números de los que se habla ya que hay que sumar otras cantidades que no se publican y que suponen mucho más dinero. No es fácil de financiar y no entiendo que haya alguien que pueda permitírselo", dice el técnico.

El futbolista argentino ha firmado un contrato de dos años más otro opcional con un sueldo que ronda los 35 millones de euros netos por temporada. Una firma que ha provocado la indignación del mundo del fútbol.