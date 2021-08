Dos grandes viajes han marcado la historia de Leo Messi. El primero, de Buenos Aires a Barcelona, y ahora, de Barcelona a París. Dos viajes completamente opuestos: uno en su juventud, dormido y con la inocencia de no saber lo importante que ese trayecto sería para su carrera; éste último, "totalmente lo contrario".

Así empezó Leo Messi sus declaraciones en una entrevista para la 'BBC' justo después de ser presentado en el Parque de los Príncipes el pasado miércoles, en un día lleno de emociones y que se le hizo largo a la estrella argentina, igual que el resto de la semana.

"Nos costó dormir en todos estos días, ansiosos por la incertidumbre de que iba a pasar después del comunicado del club donde no sabíamos que íbamos a hacer", comenta.

La noticia pilló por sorpresa a la familia Messi y fue recibida a través de la comunicación de Jorge Messi, padre y representante del jugador. "Mi papá se había ido en la mañana a juntar con Laporta, y cuando vuelve a mi casa me lo dice. Me vino el bajón y me preparé para comunicárselo, primero a Antonella, obviamente lloramos, y después para decírselo a los nenes", sigue Leo, quien se veía en una situación complicada.

"Ya les habíamos dicho en diciembre que nos íbamos a quedar. Sabíamos el golpe que iba a ser, sobre todo para Thiago... Si bien, lo lleva por dentro. Conociéndolo sé que es como yo, que está sufriendo muchísimo por adentro sin expresarlo, pero tampoco es nada grave", asegura el flamante fichaje del París Saint-Germain, quien también habla de los momentos previos a su llegada.

"Cuando empezamos a hablar con Leonardo- mi padre habló-, Ney ya lo sabía. Le empecé a hablar, le dije también a Di María y Paredes que estaba la posibilidad de acabar acá y ellos enseguida me abrieron las puertas con ganas de que se hiciera", desvela.

A la espera de la confirmación del fichaje, Leo cuenta que estuvieron "continuamente en contacto" y "comentando los pasos" con sus ahora compañeros de equipo y amigos, una de las razones por las que eligió al PSG.

Ahora, Messi es consciente de que todos esos momentos de agonía pasaron y mira al futuro con optimismo: "Fue complicado hasta que pude despedirme de la gente y encaminar el acuerdo con el París. Va a ser una experiencia muy linda. Seguramente vamos a estar los cinco espectacular y yo encantado de estar en este club".