Sergio Ramos confirma que seguirá en el Real Madrid: "La oferta estaba encima de la mesa, la relación no estaba como tenía que estar"

Dispuesto a aclarar dudas

"Después de todo el jaleo que se ha montado, qué mejor que aclararlo. Estoy dispuesto a acabar con vuestras dudas, es lo más adecuado para todos".

Aclarar su futuro

"Quiero dejar claro mi futuro. Se ha especulado con muchas cosas, nunca hemos tenido ningún encontronazo. Quiero retirarme aquí y qué mejor manera que construyendo el futuro. El día que me vaya me gustaría despedirme por la puerta grande, como me merezco después de tantos años".

Una relación "de padre a hijo" con Florentino Pérez

"Yo le hubiera renovado de por vida. El presidente y yo tenemos una relación de padre a hijo, el roce hace el cariño y son muchos años. Siempre me ha mostrado un cariño especial en todo tipo de decisiones".

Claro con sus ideas

"No me quiero ir del Real Madrid, mi sueño y mi ilusión es retirarme aquí".

La oferta de China existió

"La oferta estaba encima de la mesa. La relación no estaba como tenía que estar, pero lo hemos solucionado. Que quería la carta de libertad es mentira".

Dispuesto "a jugar gratis" en el Real Madrid

"Siempre he dicho que nunca me iría del Real Madrid, estaría dispuesto a jugar gratis aquí".

La carta de libertad

"Yo ni quería la carta de libertad ni la he pedido ni la he exigido. Se ha especulado mucho. Tengo en 15 días una boda y quiero darle a Florentino un abrazo de los de verdad".

El problema con Florentino

"Es un tema de cariño y emocional de mi relación con el presidente. Se soluciona hablando. Cuando dos quieren ir al mismo objetivo es fácil; en una tarde está todo solucionado y olvidado".

Solucionar los problemas cara a cara

"Había cosas que me generaban ciertas dudas, cosas que me habían dolido y lo mejor era hablar cara a cara para seguir aquí que es donde quiero estar".

El error que han cometido

"Quizá que hablen los entornos ha sido uno de los errores entre nosotros. Echo de menos hablar con mi presidente a diario".

Una reunión privada "que salió a la luz"

"La reunión con el presidente fue muy normal y puse una propuesta que tenía encima de la mesa; eso no quiere decir que me quiera ir, ni que me quiera ir gratis. Fue una reunión privada que salió a la luz"

El papel de Zidane

"Por supuesto que Zidane estaba al día de la propuesta"

La eliminación contra el Ajax

"El día del Ajax hubo mucha tensión. Caímos eliminados y todos teníamos las pulsaciones hasta arriba"

Te puede interesar:

EXCLUSIVA JUGONES: Sergio Ramos se queda finalmente en el Real Madrid: "Quiero retirarme aquí"