Gerard Deulofeu no guarda un buen recuerdo del paso de Ronald Koeman por el Everton. De hecho, su relación duró sólo un año y el futbolista pidió salir en el siguiente mercado de fichajes.

Y así lo dejó claro en una entrevista en 'Onda Cero': "Yo de Koeman puedo hablar de mi experiencia personal, y tengo muy poca cosa que decir de él", empezó explicando el canterano del FC Barcelona.

"A mí no me aportó absolutamente nada. No fui feliz, pedí salir y me fui al Milán. Ya veremos cómo le va en el Camp Nou", afirmó, rotundo, el futbolista, que se está recuperando de una grave lesión.

También sorprendieron sus palabras sobre el Barça, equipo donde se formó como futbolista. "La verdad es que el Barça no me da pena alguna, de hecho, ahora mismo me da igual", señaló.

Y cargó contra la directiva: "En Barcelona llevan años sin tener paciencia con la cantera. Si les das tiempo, aprenden el estilo del primer equipo. Jugadores hay, que muchos hemos salido de ahí, pero no paciencia. Ahora habrá cambios, pero llevan años de retraso".