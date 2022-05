Al Chelsea, el actual campeón de la Champions League, se le podría complicar su participación en el torneo para la temporada que viene. Su clasificación en la Premier League es complicada... y más después de la derrota ante el Everton. La situación es tan delicada que ni Thomas Tuchel sabe qué hacer.

El técnico alemán está desesperado: "¿Qué puedo hacer? Regalar un gol es lo peor que puede pasar y nos pasa con demasiada frecuencia. Nos cuesta jugar sin cometer enormes errores y por eso nos cuesta obtener resultados".

"Dije esto hace muchas semanas, que no me sentía seguro y nunca lo estamos... Si estamos en una carrera por el primer, el segundo o el cuarto puestos, sin importar qué puesto, no podemos sumar cuatro puntos en los últimos cuatro partidos. No basta", dijo el preparador alemán.

El Chelsea ha sido un equipo que esta temporada no ha unido el jugar bien con el ganar: "En este momento no obtenemos los puntos cuando jugamos bien, y merecemos más y perdemos cuando jugamos bien. Es una mala mezcla".

Son 66 los puntos que tiene el equipo londinense, ya descartado para el título y con sólo 5 puntos de diferencia sobre el quinto, el Tottenham Hotspur.