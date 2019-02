La desastrosa estadística del Real Madrid con Marcelo de titular en Liga: solo una victoria en los últimos nueve partidos

No está especialmente fino Marcelo esta temporada. El brasileño ha vivido sin duda momentos mejores en el Real Madrid, y no solo en su rendimiento personal puede el club blanco tener dudas sobre si eso no es rentable que salga de titular. Y es que la estadística madridista es tajante: tan solo una victoria de los últimos nueve encuentros con el '3' jugando de inicio.

Fue ante el Rayo, en el Santiago Bernabéu, cuando los blancos se impusieron por 1-0 a los franjirrojos gracias a un gol de Karim Benzema. Fue un 15 de diciembre de 2018, pero salvo ese partido en los otros ocho últimos duelos ligueros los blancos no han ganado ninguno. Es más, tan solo han sido capaces de puntuar en otros dos.

En el resto, los números hablan por sí solos. Un 3-0 ante el Sevilla, un 1-2 contra el Levante, derrota por 5-1 en el Clásico, otro 3-0 en Ipurua, un 0-2 en el Bernabéu en el partido que les enfretó a la Real Sociedad y el reciente 1-2 en su duelo contra el Girona. Diecisiete goles en contra en seis encuentros, diecenueve en total contando los que sí ganaron con Marcelo.

Por contra, y esto tampoco es buen dato para Marcelo, con Reguilón de inicio el Real Madrid lo ha ganado absolutamente todo. Ocho son los partidos de Liga que han jugado con el canterano de titular y en los ocho han sumado los tres puntos. Además, tan solo han encajado seis goles en contra.

Ante el Girona, Marcelo demostró que sigue lejos de su mejor nivel. En ataque, poco. En defensa, lento al cerrar en el rechazo de Courtois que le cayó a Portu. Esa acción significó el 1-2 y, por tanto, la derrota madridist contra los gerundenses.